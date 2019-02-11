شكرا لقرائتكم الحكام: السندبيسى تعرض للتنمر والخوف منع أولاده من الذهاب للمدرسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن الحكم حسن السندبيسى صاحب أزمة مباراة الأهلى وحرس الحدود الأخيرة خضع للتحقيق اليوم بمعرفة المستشار القانونى جمال صدقى.

أضاف عبد الفتاح خلال تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير :" التحقيق مع السندبيسى بدأ الساعة 12 مساء واستمر حتى الثانية بعد الظهر وبعدها جلست مع جمال صدقى لمعرفة تفاصيل التحقيق" موضحا أن تحقق من صحة الواقعة من قبل مصادره الخاصة بمنطقة المنوفية والتى أثبتت أن الأهلى لا يملك أى أكاديميات تابعه له هناك.





تابع عضو اتحاد الكرة أن الحكم حسن السندبيسى مشهود له بالكفاءة والنزاهة ويؤدى بثقة عالية فى المباريات الكبيرة وهذه شهادة حق مؤكدا أن السندبيسى أكد تضرره من الظلم والهجوم الذى تعرض هو وأسرته مشيرا إلى أن أطفاله لم يذهبوا للمدرسة بسبب ذلك.

أردف رئيس لجنة الحكام أن الصورة التى تم تداولها للحكم حسن السندبيسى بعد المباراة شئ صعب ومؤثر " موضحا أن على الجميع تحرى الدقة فى تناول الأشياء التى من طبيعتها أن تؤثر على إنسان من لحم ودم.

أردف عبد الفتاح إن اتحاد الكرة سيرد الاعتبار للسندبيسى بإسناد مباراة له فى الأسبوع القادم الدوري مؤكدا أنه لا بد من منح الثقة للتحكيم وتشجيعهم كى نرى كرة قدم محترمة خصوصا فى ظل التركيز معهم من قبل الأندية الكبيرة.

واختتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته :" لماذا نتقبل الأخطاء من الخواجة ولا نتقبلهم من التحكيم المصري وذلك أساس المشكلة".