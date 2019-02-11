سلطان بن أحمد: ثقتنا كبيرة في أبطالنا لإحراز مراكز متقدمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر «الشارقة 2019» أمس مراسم رفع علم «عالمية الإعاقة الحركية»، في نادي الثقة للمعاقين، إيذاناً بانطلاق فعاليات المنافسات اليوم، بمشاركة 1462 شخصاً من اللجان والحكام والمتطوعين من بينهم 555 لاعباً ولاعبة من 50 دولة، يتنافسون في 7 ألعاب، حتى 16 من فبراير/شباط الجاري.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال حضوره المراسم، على مكانة إمارة الشارقة ودورها الكبير في مناصرة ودعم ذوي الإعاقة وتمكينهم في شتى مجالات الحياة لا سيما الرياضية منها، مشيراً إلى أن استضافة الإمارة لبطولة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر للمرة الثانية في تاريخها تؤكد على هذه المكانة وتعكس قدرتها التنظيمية الكبيرة لاحتضان مثل هذه الأحداث النوعية.

وقال: نأمل أن تشهد البطولة منافسات رياضية شريفة وقوية، تقود اللاعبين المحليين والعالميين إلى تحقيق وتحطيم الأرقام القياسية التي تضاف إلى سجلات إنجازاتهم الكبيرة والمرموقة، وهذا عهدنا بأبطالنا وبطلاتنا من ذوي الإعاقة الحركية الذين نثق بقدراتهم وإمكاناتهم لإحراز مراكز متقدمة في المنافسات.

وأثنى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على الدور الذي يلعبه الاتحاد الدولي لرياضة الكراسي المتحركة والبتر في توفير الرعاية والدعم لهذه الفئة الرياضية المهمة من المجتمع، وتوجّه بالشكر لرئيس الاتحاد رود فان دين أبيلي على جهوده الداعمة، كما قدّم التحية لجميع الجهات التي بذلت مختلف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى البطولة.

من جانبه قال رود فان دين أبيلي، رئيس الاتحاد الدولي لذوي الإعاقة الحركية والبتر: وصل إلى الشارقة حتى الآن أكثر من 500 رياضي قادمين من 50 دولة، هذا الخليط من الرياضيين المحترفين والرياضيين الجدد يضفي جمالاً خاصاً على المنافسات، كونهم يمتلكون هدفاً واحداً وهو الفوز في البطولة، وبالنسبة للكثير منهم ستكون هذه المشاركة هي الأولى من نوعها التي يخوضونها على صعيد المنافسات الدولية، كون هذه الدورة تمثّل محطة عبور لخوض بطولة طوكيو في العام 2020«.

وتابع: نثمن الجهود والرعاية الكريمة التي أولاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للبطولة على مختلف الصعد، كما نتقدم بالشكر للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة على تعاونه الكبير، وإلى الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ولجميع العاملين في اللجنة المنظمة المحلية والشركاء والرعاة على حفاوة الترحيب، والمستويات الفنية والتنظيمية الراقية التي شهدناها لاستضافة البطولة، وكلنا ثقة بأننا سنحمل ذكريات رائعة من الشارقة ستدوم لسنوات عدة، كون الإمارة هي المكان الأمثل لاستضافة هذه البطولة الأهم على جدول الاتحاد.

وبدوره قال الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة العليا، ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة: شهدنا رفع علم البطولة الأهم من نوعها على المستويين الإقليمي والعالمي، لنكون على موعد مع منافسات رياضية نأمل بأن تكون على قدر الطموحات، وتعكس المستويات الفنية التي يمتلكها جميع اللاعبين الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة إلى جانب أبطالنا الإماراتيين والعرب أصحاب الإنجازات الكبيرة على صعيد رياضة ذوي الإعاقة، ممن ترجموا عزيمتهم إلى انتصارات واضحة، استطاعت أن تنقل رسالة مهمة مفادها أن لا هزيمة مع العزيمة والانتصار هو الإصرار.

وأضاف: ننعم في إمارة الشارقة برعاية كريمة ودعم متواصل يوليه نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لهذه الفئة المهمة من المجتمع، فالشارقة التي تمتلك البنية التحتية المتطورة باتت واحدة من المدن العالمية الصديقة للمعاقين، ومسرحاً مثالياً لمثل هكذا أحداث رياضية نسعى من خلالها إلى تأكيد دور الشارقة على خارطة رياضة ذوي الإعاقة بمختلف أشكالها وتنوعاتها، إلى جانب حرصنا على الخروج بالدورة بما يليق بمكانة الإمارة وسمعتها إقليمياً وعالمياً.

رعاية مميزة

يتولى رعاية الحدث كلّ من الشركاء الاستراتيجيين هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومطار الشارقة الدولي، إلى جانب الشريك الإعلامي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والناقل الرسمي مواصلات الشارقة، والرعاة الذهبيون هيئة المنطقة الحرّة بمطار الشارقة، وشركة تلال العقارية، ومصرف الشارقة الإسلامي، والرعاة المشاركون : دائرة الأشغال العامة، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، ومنطقة الشارقة الطبية، والجامعة الأمريكية بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

حضور جيد

حضر المراسم كل من عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ورؤساء اللجنة المنظمة العليا للبطولة، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لذوي الإعاقة المتحركة والبتر، وشخصيات رياضية من رؤساء الوفود، ومديري اللجان الفنية والتحضيرية للفرق المشاركة في البطولة، كما تخلل الحفل تقديم عروض فنية قدمها كلّ من فرقة الشرطة العسكرية وفرقة الكشافة.

المنافسات تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات الرماية التي يستضيفها نادي الذيد للرماية حتى 13 فبراير، والمبارزة التي يحتضنها نادي الثقة للمعاقين حتى 16 فبراير تليها منافسات الريشة الطائرة، والسباحة، وتنس الطاولة، التي تقام في صالات ومسابح الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال الفترة من 13 وحتى 16 فبراير الجاري، فيما تقام منافسات القوس والسهم، وألعاب القوى، في الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري في نادي الثقة للمعاقين.