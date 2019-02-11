نهيان بن مبارك يتوج أبطال كأس الجولف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

توج الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، راعي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف، الفائزين بالبطولة التي حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً رائعاً، وشهدت مشاركة قياسية وصلت إلى أكثر من 111 لاعباً ولاعبة، واختتمت أمس الأول، بملاعب نادي ياس لينك للجولف في العاصمة أبوظبي.

حضر الختام خالد الشامسي الأمين العام، وأعضاء الاتحاد خلفان الكعبي، ودرويش القبيسي، وراشد الجروان، وعبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش أس بي سي»، الراعي الرئيسي للبطولة.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، راعي البطولة، أن القيادة الرشيدة تحرص على توفير كافة متطلبات النجاح لأبنائها وبناتها في كافة المناشط التي يوجدون فيها، مشيداً برياضة الجولف وغيرها من الألعاب التي بدأت تشق طريقها بثبات نحو المنافسة الإقليمية والقارية؛ بل والدولية، منوهاً بأن رياضة الجولف شهدت في الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً بين الشباب من الجنسين، وتطور مستواها بشكل لافت، وأصبح لها وجود فعال في كثير من المنافسات، وهو أمر يحسب لاتحاد الجولف.

كما أثنى على جهود مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجولف، بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد، وإخوانه بمجلس الإدارة، وسعيهم الدؤوب إلى توسيع قاعدة المشاركة للاعبينا المواطنين وتطوير مستوياتهم.

وأضاف: «إن ما شاهدته من مشاركة واسعة لمختلف الفئات، يدعو إلى التفاؤل بمستقبل اللعبة». وكان حفل الختام قد بدأ بكلمة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس الاتحاد، التي وجه فيها الشكر إلى راعي البطولة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وإلى الهيئة العامة للرياضة، وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية، والمجالس الرياضية والأندية على تعاونهم ودعمهم للاتحاد.

وقام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وخالد مبارك الشامسي، وعبد الفتاح شرف، بتتويج اللاعبين واللاعبات المواطنين، وتوج اللاعب خالد الجسمي بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف للموسم 2019، بعد أن احتل المركز الأول ونال الكأس الغالية برصيد 122 ضربة، وحل عبدالله المشرخ ثانياً ب 145 ضربة، وأحمد سكيك ثالثاً بمجموع 145 ضربة.

وتوج اللاعب المخضرم سلطان عبد العلي بكأس فئة الكبار في منافسات الجروس، واللاعب عبد الرحمن اللقيطي من وزارة التربية، مدرسة درويش بن كرم في أبوظبي، الفائز بنفس الفئة في منافسات الصافي.

وشمل التكريم الأشبال تحت 15 عاماً، حيث فاز أبناء الجسمي سلطان 140 ضربة، وراشد 152 ضربة بالمركزين الأول والثاني، واللاعبة شهد السويد بالمركز الثالث بمجموع 154 ضربة.

وعلى صعيد منافسات الفتيات فازت بطلة الخليج ريما الحلو، بالمركز الأول، بمجموع 142 ضربة، وحلت ثانياً الدكتورة رباب الحاج بمجموع 153 ضربة، وعلياء العمادي ثالثة بنفس المجموع.

زايد بطل الصغار

وشارك في البطولة أكثر من 28 لاعباً ولاعبة من صغار اللعبة لا تتجاوز أعمارهم 12 ربيعاً، وحصد المركز الأول زايد عارف شريف، وحل ثانياً راشد الحفيتي، وثالثاً عبدالله درويش.

وعلى هامش البطولة حرص الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي على تكريم أنجال الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، الشيخة شيخة والشيخ نهيان، لمشاركتهم الفاعلة في البطولة بصفتهم الأصغر من بين المشاركين.

وأهدى اتحاد الإمارات للجولف درعاً تذكارية للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، تثميناً لرعايته الكريمة للبطولة، وتشريفه لحفل الختام وتتويج الفائزين. وقام الشيخ فاهم القاسمي، بإهداء الدرع التذكارية.