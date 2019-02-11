تهلك: الرياضي استحق اللقب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بالسوق الحرة - دبي التهنئة إلى اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة على النجاح التنظيمي والفني الرائع الذي شهدته بطولة دبي الدولية، كما هنأ النادي الرياضي على الفوز باللقب مؤكداً أنه استحق اللقب من واقع المستوى الذي قدمه في البطولة، وقال إن الرياضي كان خير ممثل للسوق الحرة وذكر تهلك الموجود حاليا في بلغاريا ممثلا السوق الحرة في بطولة صوفيا الدولية للتنس أن المنافسة كانت على أوجها بين الفرق اللبنانية الثلاثة من جهة ومايتي سبورت الفلبيني، من جهة أخرى ووصف تهلك حضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري النهائي بأنه مفاجأة سارة مبيناً أنه معروف بتشجيعه للرياضي، وأكد تهلك ان السوق الحرة هي الافضل بين الأسواق الحرة في العالم وعلامة تجارية في دبي ولذلك كان من الطبيعي أن تختار الفريق الأفضل القادر على تمثيلها بصورة مشرفة.