شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة لكأس سعيد بن حمدان بنادي الحبتور للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ العد التنازلي لانطلاقة الحدث الأبرز والأضخم في العالم «بطولة كأس سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم للبولو»، والتي يصل تصنيفها إلى 28 جول وتبلغ جوائزها مليون درهم، ومع اقتراب موعد البطولة وهو الجمعة المقبل بدأ توافد اللاعبين المحترفين، وتحول نادي ومنتجع الحبتور للبولو إلى ما يشبه خلية النحل؛ حتى يخرج الحدث بالشكل الأمثل.

والبطولة تحظى برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وتأتي في عام التسامح، وقد تضمن المهرجان مباراة من ستة أشواط للاعبين المواطنين، بحيث يشارك كل منهم في شوطين اثنين فقط، وهذا ينطبق أيضاً على مباراة المحترفين؛ ليستمتع الجميع بالمشاركة والمتابعة معاً، كما ستقدَّم عروضٌ متميزة للخيول بين المباراتين.

وكما هو معروف فإن جوائز المهرجان تتجاوز المليون درهم، وسيتم تكريم المشاركين من هواة ومحترفين، خاصة أن المحترفين هم أبرز نجوم العالم، وكل فريق منهم بهانديكاب يصل إلى 28 جول، وهو التصنيف الأعلى لبطولات العالم، كما يشهد المهرجان مشاركة اللاعبين المواطنين بفريقين، بينهم ثلاث لاعبات.

ووجه القطب النصراوي حميد بن دري، المشرف العام على البطولة، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم؛ لرعايته ودعمه للمهرجان الذي يقام لأول مرة، مشيراً إلى أن مهرجان الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم أقيم بناء على توجيهات سموه الكريمة؛ دعماً لهذه الرياضة التي بدأت تكتسب مكانة متميزة على الساحة الدولية، وأصبحت في مقدمة أولويات البولو العالمي.

وأضاف: «يعد المهرجان الذي يقام لأول مرة بالمنطقة والعالم أضخم حدث رياضي من حيث الجوائز أو التصنيف العالمي، أو حجم المشاركة من اللاعبين في يوم واحد»، مشيراً إلى أن الفرق المشاركة سترتدي قمصاناً تحمل شعار نادي النصر الرياضي، وستلعب هذه الفرق وهي تحمل أسماء الخيول التي حققت إنجازات تاريخية مشرفة للإمارات، وهي «نشوان» أحد أفضل الخيول التي امتلكها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهو بطل الديربي الإنجليزي والتاج الثلاثي الأوروبي، والذي أرهق منافسيه في سباقات 2000 جينيز بنيوماركت وفاز بفارق 5 أطوال، و«سلسبيل» بطل الديربي الآيرلندي والفرنسي، وقد فاز بسباق 1000 جينيز بفارق 6 أطوال، و«إرهاب» الفائز بالديربي عام 1994 بمضمار أبسوم، و«حفيد» الذي حقق الكثير من الإنجازات.

ووجه القطب النصراوي الدعوة للجمهور الكريم للحضور والمشاركة في المهرجان، مشيراً إلى أن الدعوة عامة ومجانية لمحبي وعشاق اللعبة، منوهاً بأن هناك ألعاباً مجانية للأطفال الذي سيرافقون عائلاتهم. وتضم مجموعة المحترفين كلاًّ من فاكوندو «9 جول»، واليجاريو «8 جول»، وسواليتا «8 جول»، وراؤول «7 جول»، وماركوس «7 جول»، وسانتياجو «6 جول»، وماتيس «6 جول»، وأندريس «6 جول»، وتوماس أرياردي «6 جول»، ومارتين «5 جول»، أما مجموعة اللاعبين واللاعبات المواطنين فهم سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة علياء آل مكتوم، والشيخة موزة آل مكتوم، إلى جانب محمد الحبتور، وراشد الحبتور، وفارس اليبهوني، وراشد البواردي، ومحمد بن دري، وراشد الفلاحي، وعمرو زيدان، وحبتور الحبتور، وطارق الحبتور.