شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مونبلييه وموناكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرم مهاجم مونبلييه أندي ديلور الضيف موناكو من الفوز الثاني توالياً عندما أدرك التعادل 2-2 في الوقت بدلا من الضائع في مباراة الفريقين أمس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومنح الكولومبي راداميل فالكاو الذي احتفل أمس بعيد ميلاده الـ33، التقدم لفريق الإمارة 2-1 في الدقيقة 82، لكن حصل مونبلييه على ركلة جزاء فانبرى لها ديلور بنجاح مدركا التعادل.

كانت هذه تفاصيل خبر تعادل مونبلييه وموناكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.