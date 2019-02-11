الرياضي يثأر من بيروت وينجح في إضافة اللقب السابع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس

اختتمت بنجاح أمس الأول النسخة 30 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بحضور سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وحميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وحميد الشامسي سفير الإمارات لدى لبنان، واللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وأسرة كرة السلة الإماراتية.

كما حضر النهائي عدد كبير من جماهير كرة السلة في الدولة، وتواجدوا بكثافة في صالة نادي شباب الأهلي التي تزينت بأعلام لبنان التي شاركت بثلاثة فرق في نسخة هذا العام وصل منها فريقان إلى الدور النهائي.

وتخلل لقاء القمة اللبناني بين الرياضي وبيروت في نهائي البطولة، تشجيع مستمر وإشادة من قبل الجماهير بتواجد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني في المباراة، وحرصه على حضور جزء من النهائي وتهنئة الفريقين والجماهير بوصول ثلاثة فرق لبنانية إلى الدور نصف النهائي وبتأهل كل من الرياضي وبيروت لختام البطولة.

ونجح فريق الرياضي اللبناني ممثل السوق الحرة الدائم في بطولة دبي الدولية في اعتلاء منصة تتويج البطولة من جديد، مؤكداً علو كعبه وحرصه على إسعاد جماهيره بشكل خاص وجماهير الجالية اللبنانية بوجه عام عندما يشارك في دولية دبي البطولة الأشهر على صعيد منطقة الشرق الأوسط بدخولها العام ال30 هذا العام.

وكعادته توج الرياضي باللقب عن جدارة واستحقاق وظفر بكأس نسخة «عام التسامح» بعد فوزه على بيروت بنتيجة 88-80، ونجح الرياضي في الثأر من منافسه بيروت، فبعد ثلاث هزائم متتالية تلقاها الرياضي من فريق بيروت خلال منافساته المحلية في لبنان نجح الرياضي في الإطاحة والثأر من غريمه بيروت الذي شارك وعينه على التتويج في أول مشاركة له في دولية دبي، حيث رشح من قبل خبراء اللعبة خاصة اللبنانيين للفوز بالبطولة.

جاء فوز الرياضي مستحقاً وبفارق كبير من عدد النقاط خاصة خلال نصفها الأول، ولكن بعد أن شعر الرياضي باقتراب حسم المباراة واللقب اضطر للدفع بعدد من لاعبي الصف الثاني للمشاركة في الإنجاز الذي يحققه الرياضي للمرة السابعة وهو الرقم الأكبر الذي لم يحققه أي فريق آخر طيلة مشوار البطولة، وانتهت المباراة لصالح الرياضي 88-80 مع العلم أن الفارق وصل في بعض الأحيان إلى 30 نقطة، واللافت أن الرياضي أحكم سيطرته على المباراة منذ بدايتها ونجح في حسم الفترة الأولى بنتيجة 18-3 وأكمل تفوقه في الفترة الثانية22 -20 والثالثة 22 - 18 واكتفى بيروت بالفوز في الفترة الأخيرة 39 - 26 لكن الوقت لم يسعفه للحاق بمنافسه وحسم اللقب لصالحه. سجل الرياضي 19 نقطة من 28 محاولة من داخل المنطقة و10 رميات ثلاثية من 30 محاولة من خارج القوس و20 رمية حرة من 21 أي بنسبة 95 في المئة، وهي نسبة عالية جداً و40 رباوند و16 اسيست فيما تصدر لاعبه دومنيك ترتيب الهدافين مناصفة مع لاعب بيروت كوينسي برصيد 22 نقطة.

سبق مباراة الختام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعت الهومنتمن اللبناني مع مايتي سبورت الفلبيني، والتي انتهت لصالح الأخير الذي كان من نصيبه المركز الثالث وحل الهومنتمن رابعاً.