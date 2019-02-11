شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية أمس معسكره التحضيري الداخلي على أرضية الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، والملعب الرملي في حديقة الممزر ضمن المرحلة الأخيرة من استعدادات أبيض الشواطئ لكأس آسيا الذي سينظم في تايلاند للفترة من 9 إلى 17 مارس/ آذار 2019.
وقال محمد المازمي مدرب المنتخب الوطني: إن أبيض الشواطئ يدخل رسمياً في المرحلة الأخيرة من استعداداته لخوض منافسات كأس آسيا في تايلاند الشهر المقبل، موضحاً أنه تم استدعاء 17 لاعباً لهذا المعسكر،وأوضح أنه تم الترتيب مع منتخب بيلاروسيا لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر.
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