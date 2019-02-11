شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل آسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حسن بن حمودش

* ما حدث في بطولة آسيا كان صدمة موجعة للجميع بدون استثناء، حتى بالنسبة إلى المقيمين في الدولة من عشاق الوطن، بالرغم من أنه قبل البطولة لم يكن هناك من يرشح منتخبنا للمرور من دور ال16 بسبب الظروف التي كان ومازال يمر بها المنتخب، والغريب في الأمر أن الناس هجمت على لاعبينا وكأنهم أجرموا أو تعمدوا الخسارة أمام قطر.

- المنتخب كان يستعد للبطولة منذ أربع سنوات، والظروف كانت مواتية ووضعته في المقدمة، ومن خلال المنبر الغالي والعالي ل«الخليج» أريد أن أرسل عدة رسائل: أولاً لتوعية بعض الإعلاميين بأن أبناءنا اللاعبين هم الذين أسعدونا مرات كثيرة لسنين طويلة، فلا يجب أن يتم النيل منهم بهذه الطريقة، ولهم الحق في الرد على أي شخص يتهمهم بالتخاذل، وقد يخونهم التعبير ولكن يجب ألا نأخذها ذريعة وفرصة للانتقام.

* ثانياً: يجب للإداريين عدم التهجم على اللاعبين في هذه اللحظة، فنحن نمر بوقت عصيب ودواؤه الوحيد انتشال أنفسنا من هذا الجرح الذي تألم منه الجميع بدون استثناء.

* ثالثاً: علينا البحث عن الحلول مع عدم المساس بشعور أي شخص وبالذات لاعبونا الكبار الذين هم مصدر الإلهام للجيل القادم من بعدهم، فلا بد من الترميم الذكي والبحث عن بدائل أفضل من الموجود، فبعض اللاعبين لا يمكن الاستغناء عنهم للخمس سنوات القادمة، فلا تكسروا الألماس الغالي من أجل بطولة كنا غير مؤهلين لها.

* لقد تحدثت كثيراً عن غياب دور الأكاديميات ومدارس الكرة في جميع الأندية، كما لا توجد برامج ولا مدربون كبار يضعون برامج مراقبة من المجالس المحلية التي تشرف عليها لجان من اتحاد الكرة، وما كان ينجح في الماضي لم يعد له مكان اليوم، وغداً سيكون أصعب إذا لم نلحق بالعالم وتطوره الذي يتم برتم أسرع من الزمن، وللعلم.. حتى الإداريين القدامى لم يعد لهم مكان اليوم في العالم الجديد، فزمن التعامل بالقوة والشدة انتهى، حتى في المدارس حيث أصبح الضرب والصراخ محظوراً.

* علينا مواكبة العصر وإلا ستظل المنظومة مكانك سر، أما بالنسبة لمن يتصيدون في الماء العكر فقريباً لن يجدوا مكاناً لهم، وعموماً كل ما قيل على لاعبينا أرجو ألا يؤثر فيهم، وعلى كل مستهتر أو مقصر في أي موقع أن يحسب حسابه لأن التاريخ لن يرحمه.