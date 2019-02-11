المري والزري يتفقدان المعرض المصاحب للحدث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي واللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة المعرض المصاحب لفعاليات التحدي والذي يحتوي على العديد من الصور والفيديوهات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتم عرض صور حديثة وقديمة لسموه بمناسبة مرور 50 عاماً على خدمة سموه للإمارات.

وقالت وداد الحمادي من الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي رئيس نادي الابتكار، المسؤولة عن المعرض إنها جمعت صوراً وأقوالاً لسموه من أجل إطلاع المشاركين وزوار التحدي عليها، وكان ذلك باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تواجد بعض الكتب باللغة الروسية حصل عليها المشاركون من فرق التحدي الروسية، ولفتت الحمادي إلى أن المعرض تمت إقامته بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأشارت إلى أن فكرة المعرض من أجل التعريف بصورة أكبر بحياة سموه خلال عام التسامح الذي تحتفل به دولتنا الحبيبة، والاطلاع على أقواله وأفكاره بمختلف اللغات.

وأكدت الحمادي أن اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أشاد بالمعرض خلال تفقده له صباح أمس، لافتة إلى أن المعرض تم تنفيذه في ثلاثة أيام من أجل التواجد في بطولة التحدي.

وكشفت الحمادي أن المعرض شهد زيارات من مختلف مدارس دبي خلال اليوم الأول، كما شهد تواجد العديد من الوفود المشاركة في التحدي، وقد تم إهداؤهم مجموعة من الكتب الخاصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.