شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قمة الجوية والزوراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تختتم عصر اليوم منافسات الجولة الـ16 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، بينما تم تأجيل القمة الجماهيرية بين فريقي القوة الجوية والزوراء إلى إشعار آخر، بسبب ارتباط الأول بمباريات ملحق أبطال آسيا.

يلتقي اليوم فريق السماوة مع ضيفه فريق أمانة بغداد، ويتواجه فريق الكهرباء مع ضيفه فريق الطلبة، ويتقابل فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق النفط، ويحل فريق الصناعات الكهربائية ضيفاً على فريق نفط الجنوب في البصرة.

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