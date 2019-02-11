بايرن يقترب من دورتموند



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يسلم فريق بوروسيا دورتموند المتصدر، أو بايرن ميونخ الوصيف، من التعثر في آخر ثلاث مواجهات لهما في غضون ثمانية أيام، ولكن ربما يشعر بايرن بحالة أكبر من الثقة قبل التحديات المقبلة.

وضيق بايرن الفارق الذي يفصله عن دورتموند في صدارة الدوري الألماني من سبع نقاط إلى خمس، وتراجعت نتائج دورتموند بشكل ملحوظ مؤخراً، وهو فرط، أول أمس، في تقدمه بثلاثة أهداف ليكتفي بالتعادل 3 -3 مع هوفنهايم.

وعلى الجانب الآخر، فاز بايرن على شالكه 3 -1، وأعرب سيرجي نابري النجم الصاعد في بايرن ميونخ، الذي سجل هدفين في شباك هيرتا في الكأس ثم نجح في هز شباك شالكه، عن سعادته البالغة بسبب تطور مستواه وتحسن نتائج فريقه.

وأضاف: «كنا ندرك أنه لا بديل أمامنا سوى الفوز في جميع المباريات بصرف النظر عن نتائج دورتموند، أن نبقي على فرصتنا قائمة، أن نبذل كل ما في وسعنا ونحاول مجاراتهم».

من جانبه، قال البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفاً في شباك شالكه وساهم في صناعة الهدفين الآخرين، «يدرك دورتموند أن هناك ضغوطاً مفروضة عليه من جانبنا».

ويحتاج بايرن إلى تعزيز قدراته الدفاعية خلال المباراة الصعبة أمام ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم 19 من الشهر الجاري.