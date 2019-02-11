عبدالله مسفر مدرباً للفجيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

أعلن نادي الفجيرة تولي الدكتور عبدالله مسفر زمام تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للتشيكي إيفان هاسيك الذي تمت إقالته مؤخراً، وأمس تم توقيع العقد مع المدرب الوطني حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

وبالفعل باشر مسفر مهامه مع الفريق الفجراوي عبر قيادة التدريب الأول استعداداً لمواجهة الجزيرة المرتقبة ضمن الأسبوع الخامس عشر لدوري الخليج العربي.

يذكر أن الدكتور عبدالله مسفر سبق له أن قاد «الذئاب» عبر الملحق وحقق معه الصعود لدوري المحترفين الموسم الماضي.

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