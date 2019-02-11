اللجنة العليا للأولمبياد الخاص تنظم مبادرة نمشي معاً بكورنيش القواسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تقدّم الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وحصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع ورئيسة لجنة الإرث والمجتمع التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص، فعالية «نمشي معاً» على كورنيش القواسم، وهي المبادرة التي تنظمها اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، وتأتي ضمن البرامج التوعوية للأولمبياد الهادفة إلى نشر الوعي وإشراك ودمج أصحاب الهمم، بالمشي جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع، تمهيداً لاستضافة الألعاب العالمية أبوظبي.

كما شارك في الفعالية، ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والاتحادية، ورؤساء مجالس الأندية الرياضية في إمارة رأس الخيمة، وعدد كبير من الرياضيين، وفئات مختلفة من المجتمع من زوار الحديقة.

وأكد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، أن مبادرة «نمشي معاً»، تجسد كل المفاهيم التي تسعى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى ترسيخها داخل المجتمع الإماراتي، وتعكس الصورة الإيجابية للدولة في الخارج، ففي هذه المبادرة تتجلى ثقافة الإمارات وسياساتها العادلة، والتي تساوي بين جمع أفراد المجتمع من دون تمييز، كما تتجلى خططها في تمكين وتأهيل أصحاب الهمم ليكونوا شركاء في مسيرة التنمية ومكوناً طبيعياً من النسيج الاجتماعي للوطن.

وثمّن الشيخ صقر بن سعود، جهود وزارة تنمية المجتمع في ترجمة رؤية الإمارات 2021 من خلال مبادراتها التي لا ترتكز فقط على التوعية وإشراك المجتمع في المبادرات المجتمعية، بل تحرص على تفعيل دور مختلف فئات المجتمع في تبني هذه المبادرات. من جانبها، أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، أن مبادرة «نمشي معاً»، تجسد رسالة نبيلة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في ترسيخ ثقافة التضامن مع أصحاب الهمم، وتحقيق الاندماج معهم ومشاركتهم أنشطتهم واهتماماتهم، وتأكيد هذه الثقافة في نفوس الأجيال وحثهم على العمل الاجتماعي والتطوعي، مجددة شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ولسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، على دعمهم لأصحاب الهمم.