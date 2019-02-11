سالم بن عبد الرحمن يتوّج أبطال غرب آسيا للكاراتيه في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

اختتمت أمس الأول بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات والشباب والناشئين للكاراتيه، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والتي أقيمت في صالة نادي الشارقة في الحزانة تحت إشراف وتنظيم نادي الشارقة لألعاب الدفاع عن النفس، بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، وجرت مراسم حفل الختام بحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة.

تعتبر البطولة التي احتضنتها الإمارة الباسمة هي الأكبر على مستوى بطولات غرب آسيا من خلال استقطابها 230 لاعباً ولاعبة مثلوا 11 دولة؛ حيث فرض لاعبو ولاعبات الإمارات والسعودية سيطرتهم على منصة التتويج وحصلوا على نصيب الأسد ونالوا مجتمعين 50 ميدالية ملونة.

وعقب نهاية المنافسات قام الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي واللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ورئيس اتحاد غرب آسيا والدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه وأحمد عبد الرحمن العويس ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأحمد الجروان ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة والمهندس سليمان الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة للألعاب الفردية وخالد الناخي ورؤساء الاتحاد المشاركة في البطولة، بتتويج الأبطال.

وكانت النتائج قد أسفرت عن حصد لاعبي الإمارات والسعودية 50 ميدالية ملونة وحصدوا مجتمعين 19 ميدالية ذهبية، بواقع 7 ميداليات للإمارات و12 ميدالية للسعودية، بالإضافة إلى 12ميدالية فضية «9 للإمارات و3 للسعودية»، و19 برونزية «13 للإمارات و6 للسعودية».

وعلى صعيد منافسات فئات الرجال والسيدات ضمن مسابقتي الكاتا والكوميتيه، اعتلت سيدات الإمارات مركز الصدارة، بحصدهن 5 ميداليات ذهبية، وفضية وبرونزية، فيما نالت الأردن المركز الثاني بذهبية واحدة وتبعتها سوريا بالمركز الثالث برصيد 4 فضيات، ليذهب المركز الخامس للعراق برصيد فضية و3 برونزيات، فيما تساوت كل من لبنان والكويت في ذات المركز برصيد 3 برونزيات، وحلّت فلسطين في المركز الثامن ببرونزية.

وعلى صعيد بطولة الرجال، تُوّج لاعبو المنتخب السعودي بالمركز الأول، برصيد خمس ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين ومثلها برونزية، وحلّت الكويت ثانياً برصيد 4 ذهبيات، وميداليتين فضيتين ومثلها برونزية، وليذهب المركز الثالث للإمارات برصيد فضيتين و3 ميداليات برونزية، ولتتشارك كل من فلسطين واليمن والبحرين المركز الرابع برصيد ميدالية فضية وأخرى برونزية لكل دولة، ونالت العراق المركز الخامس برصيد أربع ميداليات برونزية، بفارق الميدالية الواحدة عن سوريا صاحبة المركز السادس.

وعاودت لاعبات الإمارات التألق، بعد أن أحكمن قبضتهن على منافسات الشابات والناشئات، بتحقيقهن لميداليتين ذهبيتين، و5 فضيات وبرونزيتين، ليذهب المركز الثاني للاعبات فلسطين برصيد ذهبيتين ومثلها برونزية، وتتوج الكويت ثالثة برصيد ميدالية ذهبية، واثنتين فضيتين ومثلها برونزية، وليذهب المركز الرابع لسوريا برصيد الذهبية اليتيمة، ونالت البحرين ولبنان المركز الخامس برصيد ميدالية برونزية لكل دولة.

وفي المجموع العام للبطولة للناشئين والشباب ذكور، اعتلى المنتخب السعودي الصدارة برصيد 7 ميداليات ذهبية، وواحدة فضية، و4 برونزيات، ليذهب المركز الثاني للكويت برصيد ذهبيتين و4 فضيات وثلاثة برونزيات، فيما نالت سوريا المركز الثالث برصيد ذهبية ومثلها فضية وثالثة برونزية، وليكتفي لاعبو الإمارات برصيد ميدالية فضية، و7 ميداليات برونزية.

وأشاد المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة بالمستوى الفني للبطولة وبالتعاون القائم بين ناديي الشارقة الرياضي والشارقة لألعاب الدفاع عن النفس، بفضل الدعم الكبير من قبل مجلس الشارقة الرياضي، وقال: إن بطولة غرب آسيا كانت متميزة في كل النواحي التنظيمية والفنية، وأكدت قدرة الإمارة الباسمة في استضافة وتنظيم أكبر الأحداث والفعاليات الرياضية.

وأثنى أحمد الجروان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لألعاب الدفاع عن النفس ورئيس اللجنة العليا المنظمة، على دور الشركات الراعية ودور مجلس الشارقة الرياضي وأندية الشارقة ومليحة والذيد وجميع أندية الشارقة، كما شكر اتحاد الإمارات للكاراتيه واتحاد غرب آسيا في مساندة نادي الشارقة لألعاب الدفاع عن النفس في تنظيم البطولة.

العويس:لقب عاصمة الكاراتيه حافز للأفضل

هنأ أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس نادي الشارقة لألعاب الدفاع عن النفس جميع الفائزين، وعلى رأسهم أبطال الإمارات والسعودية، وتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للكاراتيه، وإلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا، وإلى نادي الشارقة الرياضي وإلى الشركات الراعية وإلى جميع شركاء النجاح، وقال إن شهادة الوفود ومنح اتحاد غرب آسيا للشارقة لقب عاصمة بطولات غرب آسيا للكاراتيه، سيكون أكبر حافز لمزيد من العطاء، مضيفاً: «سنبذل كل الجهود كي تكون الإمارة الباسمة عاصمة الألعاب الفردية وألعاب الدفاع عن النفس على مستوى آسيا والعالم».