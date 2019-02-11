«المحترفين» تنظم ورشة الطب الرياضي والتغذية والمنشطات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت لجنة دوري المحترفين ورشة عمل الطب الرياضي والتغذية والمنشطات في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، بحضور ممثلي أندية أبوظبي من فئة تحت 21 عاماً بهدف زيادة وعي اللاعبين الصغار بأهمية التغذية السليمة والحفاظ على رطوبة الجسم للرياضيين، بالإضافة لفقرة خاصة للتعريف بالمنشطات وتصنيفاتها المختلفة وذلك ضمن برنامج لجنة دوري المحترفين لتأهيل العاملين في قطاع كرة القدم بمختلف فئاتهم.

استهل الدكتور أمجد جرار، المحاضر في جامعة الإمارات،الجلسة الأولى باستعراض مصادر العناصر الغذائية وتصنيفاتها المختلفة بين المصادر التي تمد الجسم بالطاقة والمصادر التي تحسن من كفاءة استخدام وتخزين الطاقة بالجسم، وفي الجزء الثاني من الورشة تناولت الدكتورة ريما الحوسني، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، قضية المنشطات وتأثيرها في الصحة، وقائمة المواد المحظورة التي يتم تحديثها سنوياً، بالإضافة لتصنيف المواد المحظورة ما بين مواد محظورة في جميع الأوقات والمواد التي تحظر فقط خلال البطولة، وأخيراً المواد المحظورة في رياضات معينة خلال البطولة فقط.

وتأتي ورشة الطب الرياضي دعماً لمبادرة «٥٥ دقيقة.. العب أكثر» التي تستهدف رفع دقائق اللعب الفعلي في مسابقات المحترفين من خلال زيادة إنتاجية اللاعبين داخل الملعب عن طريق التغذية السليمة.