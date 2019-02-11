بتكلفة 6.5 مليون درهم «أشغال الشارقة» تنجز تطوير نادي الثقة للمعاقين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال الصيانة الخاصة بتطوير نادي الثقة للمعاقين في منطقة مويلح بتكلفة 6.5 مليون، ليبدو ملعبه الرئيسي بحلة جديدة، وذلك تزامناً مع دورة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر التي تستضيفها الشارقة واشتملت الأعمال على تركيب مضمار جري أولمبي جديد وتركيب مظلات لمدرجات الجمهور والضيوف مع إنشاء منصة خاصة بكبار الشخصيات.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة إن استضافة الشارقة لهذا الحدث الكبير للمرة الثانية خلال 8 سنوات، ثمرة اهتمام القيادة الرشيدة، وأكد السويدي أن نادي الثقة يحظى بالدعم الحكومي في إطار ما تشهده الشارقة من اهتمامات كبيرة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، ودعم القيادة الرشيدة بالمعاقين من مواطنين ومقيمين، والارتقاء بمقومات نجاحهم وتوفير كافة خدماتهم وتهيئة المنشآت والبنية التحتية الملائمة.

من جانبه، قال المهندس برهان محمود نائب مدير إدارة صيانة المباني بالدائرة: ضمت أعمال الصيانة والتطوير تركيب وتغطية مدرجات الجمهور والضيوف بالأسقف المعدنية، إلى جانب إنشاء منصة مغلقة لكبار الشخصيات مع إغلاقها بالبولي كاربونيت العازل للصوت وبواجهات زجاجية تطل على الملعب إلى جانب أعمال الديكورات الداخلية والتكييف والإنارة الحديثة والأرضيات الخشبية، وتوريد وتركيب طابوق أرضيات إسمنتي (انترلوك) حول العشب الطبيعي على مساحة ألفي متر مربع، وتوريد وتركيب ألواح إسمنتية (كربستون ) على طول 1400 متر، بالإضافة إلى أعمال الأصباغ الداخلية والخارجية للمباني والواجهات على مساحة 3 آلاف متر مربع.

وأضاف: كذلك اشتملت الأعمال على تبديل كافة وحدات التكييف بالمبنى الإداري بالنادي بأحدث الأنظمة، كما جرى تبديل مضمار الجري بآخر حديث وفق أحدث المواصفات والمواد الحديثة المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى (نوعية موندو الإيطالية) والتي تعد من أفضل أنواع الأرضيات والتي تساعد المتسابقين على تحقيق الأرقام القياسية الدولية في مجال ألعاب القوى.