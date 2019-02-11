رئيس وزراء لبنان: السلة العربية المستفيد الأكبر من البطولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سعد الحريري رئيس وزراء لبنان بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة للرياضة، مبيناً أن الإمارات تبوأت مراتب رياضية عالية في شتى الألعاب وقال لدى زيارته دبي وحضوره نهائي بطولة دبي الدولية الثلاثين لكرة السلة والذي جمع الرياضي وبيروت، إن البطولة تعتبر محطة مهمة للفرق والمنتخبات العربية المستفيد الأكبر لأنها مقبلة على استحقاقات قارية ودولية مثل منتخبي لبنان والأردن اللذين يستعدان لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالصين.

وذكر رئيس وزراء لبنان أن مشاركة ثلاثة أندية لبنانية في دولية دبي دليل على السمعة الجيدة التي اكتسبتها البطولة على مدى ثلاثين عاماً مشيداً بحسن التنظيم والمنافسة القوية بين الفرق لدرجة انه لا يمكن التكهن مسبقا بالنتائج، وعن المباراة النهائية أشاد الحريري بالمستوى المميز الذي قدمه كل من الرياضي وبيروت والروح الرياضية العالية التي كانت علامة مميزة طوال الأشواط الأربعة مهنئا الرياضي على لقبه الثامن ومؤكداً ان مثل هذه البطولات والإنجازات ليست غريبة على فريق عريق مثل الرياضي مبيناً أن الفائز في النهاية هو لبنان.

وحرص الحريري على تقديم التهنئة للواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي رئيس اللجنة المنظمة على التنظيم الرائع متمنيا استمرار هذا الحدث الرياضي المهم والأبرز في منطقة الشرق الأوسط.