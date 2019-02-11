سيدات الشارقة يحصدن 7ميداليات في «الاتحاد للمبارزة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرزت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، سبع ميداليات ملوّنة في ختام بطولة الاتحاد للمبارزة تحت سنّ 15 وتحت 20 سنة، التي استضافتها إمارة دبي مؤخراً بمشاركة أكثر من 240 لاعباً ولاعبة ضمن فئات المنافسة على الأسلحة الثلاثة، الايبيه، والفلوريه، والسابر.

وخطفت كلّ من لاعبات النادي، تحت سن 20 سنة، ذهبية سلاح الفويل حصدتها اللاعبة لطيفة الحوسني، فيما أحرزت ذهبية سلاح الايبيه اللاعبة ريم الشماع، أما زميلتاها فجر المرزوقي، وشوق بلال فاكتفتا بالبرونز ضمن منافسات سلاح الايبيه، وعلى صعيد منافسات تحت سن 15 سنة، أحرزت كلّ من اللاعبات موضي درويش فضية سلاح الايبيه، فيما حصدت زميلتها حبيبة إسلام ميداليتين فضيتين ضمن منافسات سلاح السابر والفويل.

ويمتلك النادي 55 لاعبة على صعيد فريق المبارزة حيث يضمّ 26 براعم، و20 الناشئة، و9 الفريق الأول، استطعن بما يمتلكن من مواهب وقدرات أن يحققن أرفع الألقاب المحلية والعربية والعالمية من خلال مشاركات متنوعة سواء على صعيد التمثيل الرسمي للمنتخب الإماراتي، أو تمثيل النادي في شتى المناسبات الرياضية التي تقام إقليمياً وعالمياً.

وشارك في البطولة كلّ من أندية: بني ياس، الوحدة، الظفرة، مدرسة المهارات، مركز دبي للمبارزة، مركز العين للمبارزة، وزارة التربية والتعليم، المدرسة الإماراتية، شباب الأهلي دبي، وأكاديمية دبي للمبارزة.

وتُعدّ البطولة التي انطلقت واحتضنتها صالة أسماء بنت النعمان، بمنطقة الطوّار، في إمارة دبي، واحدة من البطولات المهمة والموضوعة على رزنامة الاتحاد التي تشمل أكثر من عشر بطولات محلية ودولية ومشاركات خارجية للمبارزة، تحت سنة 15 و20 عاماً، ضمن منافسات الأسلحة الثلاثة الايبيه، والفلوريه، والسابر للذكور والإناث.