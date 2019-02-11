فوز صعب للزمالك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الزمالك خطوة إضافية في سعيه إلى لقب أول في الدوري المصري لكرة القدم منذ أربعة مواسم، بفوز صعب على مضيفه النجوم 1-صفر في ختام المرحلة الحادية والعشرين.

ورفع هدف الفوز الذي سجله أيمن حفني (71) رصيد الزمالك إلى 78 نقطة من 19 مباراة، وابتعد بفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي وبطل المواسم الثلاثة السابقة الذي يملك مباراة مؤجلة.

ووضح أن الزمالك متأثر بغياب بعض العناصر الأساسية لاسيما قائده حازم أمام وقلب وسطه النابض طارق حامد ومهاجمه القناص محمود عبد المنعم «كهربا» للإيقاف، إضافة إلى التونسي حمدي النقاز الذي استبعد لأسباب فنية بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

واستهل لاعبو الزمالك الشوط الثاني بهجوم متواصل، ومن هجمة منظمة وصلت الكرة إلى المغربي حميد أحداد سددها من داخل المنطقة فنابت العارضة عن الحارس المخضرم عصام الحضري المنتقل إلى النجوم من الإسماعيلي (54).

وفي الدقيقة 71، نجح البديل أيمن حفني بأول لمسة بعد نزوله إلى أرض الملعب، في إحراز الهدف الوحيد من كرة عرضية سددها على يمين الحضري.