فتيات الإمارات يتألقن في البطولة العربية للمبارزة بالكويت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطرت فتيات الإمارات على ألقاب البطولة العربية للشباب والناشئين للمبارزة المقامة بالكويت حالياً وحصلت فتياتنا على 5 ميداليات متنوعة في مسابقتي منافسات سلاح الشيش للناشئين تحت 17 سنة وللشباب تحت 20 سنة، وذلك بعد أن فازت البطلة نورة البريكي لاعبة نادي بني ياس الرياضي بلقب المسابقتين وحصدت شهد أحمد الميداليتين الفضيتين للمسابقتين في حين حصلت لطيفة الحوسني على برونزية مسابقة تحت 20 سنة.

وأعرب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن خالص تهانيه لدولة الإمارات على هذا الإنجاز الرائع .

وأضاف: «جميع أفراد البعثة يشعرون بالفخر والسعادة الغامرة حين يعتلي لاعبونا ولاعباتنا منصات التتويج في البطولات الدولية، فرفع علمنا وعزف السلام الوطني الإماراتي هو الغاية والهدف الأسمى الذي نسعى جميعاً إليه ».

وكان نهائي سلاح الشيش «الفلوريه تحت 17 سنة» إماراتياً خالصاً إذ جمع بين نورة البريكي وشهد أحمد وقدمت اللاعبتان مباراة قوية اتسمت بالقوة والندية بين اللاعبتين نظراً لتقارب المستوى الفني لهما واستطاعت فيه نورة البريكي حسم اللقب لصالحها بنتيجة 15/‏‏13، كما كان نهائي مسابقة الشيش تحت 20 سنة إماراتياً أيضاً بتأهل نورة البريكي وشهد أحمد وأيضاً حسمته نورة لصالحها بنتيجة 15/‏‏14.