الاهلى يفوز على REG الرواندى ويتأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة الأهلى على نظيره REG الرواندى بنتيجة 76/78 بآخر جولات دور الـ 16 بالبطولة الافريقية التى تقام بصالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة . وبذلك تأهل الأهلى لدور الثمانية بجانب أول أغسطس الأنجولى ومن المنتظر أن يصعد من كل مجموعة من مجموعات البطولة فريقين. ويقع الأهلى فى المجموعة D بجانب كلا من اول أغسطس الأنجولى و فيروفيارو الموزمبيقى و REG الرواندى .

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