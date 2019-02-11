شكرا لقرائتكم خبر عن من الجونة إلى "أحمد حمدى": عيد ميلاد سعيد وموسم ناجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الجونة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة للاعب أحمد حمدى صانع ألعاب الفريق والقادم من الأهلى على سبيل الإعارة احتفالا بعيد ميلاده ، " نتمنى لأحمد حمدي أسعد عيد ميلاد وموسم ناجح ". وأنضم أحمد حمدى الى فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق الاهلى على سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر .

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