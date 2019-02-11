اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 10 / 2 / 2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة ..منها الاهلى يجدد عقد السولية و الإسماعيلى يعود لدورى أبطال أفريقيا..والأهلى يخوض مرانه الأول فى تنزانيا.

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