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اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 10 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 10 / 2 / 2019 العديد من الاخبار الهامة ..منها الاهلى يجدد عقد السولية و الإسماعيلى يعود لدورى أبطال أفريقيا..والأهلى يخوض مرانه الأول فى تنزانيا.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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