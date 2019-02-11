شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك و الأهلى فى ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد مواليد 98 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 30 /29 فى إطار ربع نهائى كأس مصر لمواليد 1998 للموسم المحلى 2018 / 2019 .
كما شهد هذا الدور فوز كلا من ، طلائع الجيش على سبورتنج بنتيجة 23 /22 و هليوبوليس على الطيران بنتيجة 34 /29 والأهلى على الجزيرة بنتيجة 28 /27 .
فيما يقام غدا الإثنين لقاءات فى ربع نهائى كأس مصر لمواليد 2000 ، بين كلا من ، الأهلى مع أصحاب الجياد والطيران مع مركز شباب الجزيرة و سبورتنج مع سموحة .
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