شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك و الأهلى فى ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد مواليد 98 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 30 /29 فى إطار ربع نهائى كأس مصر لمواليد 1998 للموسم المحلى 2018 / 2019 .

كما شهد هذا الدور فوز كلا من ، طلائع الجيش على سبورتنج بنتيجة 23 /22 و هليوبوليس على الطيران بنتيجة 34 /29 والأهلى على الجزيرة بنتيجة 28 /27 .

فيما يقام غدا الإثنين لقاءات فى ربع نهائى كأس مصر لمواليد 2000 ، بين كلا من ، الأهلى مع أصحاب الجياد والطيران مع مركز شباب الجزيرة و سبورتنج مع سموحة .