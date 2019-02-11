7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاحد 10 فبراير العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها الكاف يعيد الإسماعيلى لدورى ابطال افريقيا ، و الاهلى يجدد عقد السولية و الاتحاد السكندرى يفوز على دجلة بثلاثية ..

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