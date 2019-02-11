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7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاحد 10 فبراير العديد من الاخبار الهامة منها الكاف يعيد الإسماعيلى لدورى ابطال افريقيا ، و الاهلى يجدد عقد السولية و الاتحاد السكندرى يفوز على دجلة بثلاثية ..

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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