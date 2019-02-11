شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم ساسى مع الزمالك بعد 199 يوماً من ارتداء القميص الأبيض؟ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

استطاع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، حجز مكانا أساسيًا له بالتشكيل الأساسى للفريق الأبيض، بعدما أثبت جدارته بتقديم مستوى متميز مع الأبيض منذ أن انضم لصفوف القلعة البيضاء رسميًا من النصر السعودى يوم 26 يوليو الماضى أى منذ 6 أشهر و15 يومًا بمعدل 199 يومًا قضاها ساسى داخل قلعة ميت عقبة حتى اليوم الجارى.

تعتمد إدارة الكرة بالزمالك هذا الموسم على متابعة كافة التقارير الخاصة باللاعبين على مدار الفترة الماضية من خلال الشركة الروسية التى تعاقد معها النادى لتحليل أداء اللاعبين، وعلى الرغم من المستوى الجيد الذى يقدمه ساسى منذ انضمامه للزمالك، إلا أنه كان بحاجة لعقد جلسة معه فى الفترة الأخيرة لتقديم الإيجابيات والسلبيات فى مستواه مؤخرًا وفقًا لأرقامه وإحصائياته مع الأبيض على كافة المباريات سواء محليًا أو أفريقيًا ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه الدولى التونسى فرجانى ساسى مع الزمالك منذ المشاركة الرسمية الأولى له مع الأبيض.

- الدورى المصرى

تُعد المشاركة الرسمية الأولى لساسى مع الزمالك أمام مصر للمقاصة فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، وشارك لمدة 8 دقائق فقط، فى المباراة التى جمعت بينهما يوم 16 أغسطس الماضى، أى منذ 5 أشهر و25 يومًا بمعدل 178 يومًا.. إجمالا شارك ساسى مع الزمالك فى 15 مباراة ببطولة الدورى الممتاز، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3 أهداف.

- فى كأس مصر

شارك ساسى مع الزمالك فى مباراة واحدة من أصل مباراتين فى بطولة كأس مصر، وكانت أمام الإنتاج الحربى فى دور الـ 16، ولم يسجل أو يصنع خلالها أى أهداف.

- فى البطولة العربية

شارك فى 4 مباريات مع الزمالك فى البطولة العربية وجاءت البداية أمام القادسية الكويتى فى الذهاب كبديل حيث دفع به جروس كبديل بالدقيقة 81 بدلا من حازم إمام وكانت تلك المشاركة بمثابة الظهور الأول مع الفريق ثم شارك فى مباراة العودة التى أقيمت بين الفريقين يوم 28 سبتمبر الماضى ثم أمام الاتحاد السكندرى ذهابا وإيابًا فى دور الـ 16 من البطولة.

- فى الكونفدرالية الأفريقية

شارك ساسى مع الزمالك فى 5 مباريات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وسجل خلالهم هدفًا أمام القطن التشادى فى ذهاب دور الـ 23 من البطولة، ثم شارك بعدها فى لقاء الإياب، ومن بعدها أمام اتحاد طنجة المغربى ذهابا وايابا فى دور الـ 23 مكرر، قبل أن يشارك فى اللقاء الأخير للأبيض أمام جورماهيا الكينى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات.