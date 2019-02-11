شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدورى المصري اليوم الاحد 10/ 2/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الاحد ، الموافق 10/ 2/ 2019 مباراة واحدة بالدورى المصرى الممتاز، حيث ألتقى فريق وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين، من عمر المسابقة.

الاتحاد السكندرى يهزم وادى دجلة 3 / 1

حقق الاتحاد السكندرى فوزا ثمينا وغاليا على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .

ويعتلى محمود علاء مدافع الزمالك صدارة الهدافين برصيد 12 هدف.