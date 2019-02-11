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صور .. غياب سيدومير عن مران الإسماعيلي.. اعرف السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الإسماعيلى غياب البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى الذى حصل على إجازة قصيرة بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يعود اعتبارا من غدا لقيادة الفريق بشكل طبيعى.

 

فى ذات السياق حرص قدامى الدراويش على مساندة اللاعبين فى مران الفريق مساء اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة النجوم فى المواجهة المقرر لها السبت القادم بالأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى الممتاز.

 

وبدأ الفريق تحضيراته اليوم لتلك المواجهة ، حيث من المقرر خوض مواجهة ودية أمام الشرقية غدا الأثنين.

 

وقام قدامى اللاعبين بالاجتماع مع اللاعبين للشد من أزرهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات مع تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى تدريجيا.

 

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تدريب الإسماعيلى

 

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محسن أبو جريشة يقود مران الإسماعيلى

 

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تدريب نادي الإسماعيلى

 

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الجهاز الفني قبل إنطلاق مران الإسماعيلي

 

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باهر المحمدي فى مران الإسماعيلى

 

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قدامى الإسماعيلى فى المران

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مران الإسماعيلى

 

 

 

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