آل الشيخ ساخرًا من إدارة الأهلي: على مسؤولي بيراميدز أن يكونوا في حالة انعقاد دائم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

سخر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، من بيان مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي أعلن خلاله أنه في حالة انعقاد دائم لدراسة المستجدات الخاصة بمباريات الفريق المؤجلة بالدوري المصري.

وكتب آل الشيخ تدوينتين عبر حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، حيث سخر خلالهما من البيان وإمكانية تحريك الجماهير بشكل ممنهج ضده.

وقال مالك النادي حديث العهد: "اطلب من الكابتن حسام البدري والاستاذ محمد العاصي ومنسوبي نادي بيراميدز يكونوا في حالة انعقاد دائم، محدش عارف الدنيا فيها إيه هههه".

واختتم: "جهزوا أغنية الشتيمة الجديدة وحركوا السوشيال ميديا اللي تبعكم، وحركوا مشاعر الجمهور الطيب، بس عجبني بانعقاد دائم، تصدقو اتخضيت".

الجدير بالذكر أن آل الشيخ كان قد كتب تدوينة مطولة في وقت سابق من اليوم الأحد، حيث انتقد خلالها تصرفات إدارة النادي الأهلي.