مدرب وادي دجلة: لن أستسلم.. وأستطيع الفوز على أي فريق بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن فريقه لم يسحتق الخسارة أمام الاتحاد، مشيرا إلى أن فريقه حرم الخصم من الفرص الحقيقية لكنه في النهاية تعرض للخسارة.

وسقط وادي دجلة أمام الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ22 بالدوري.

وقال جونياس في تصريحات عقب المباراة لقناة أون سبورت:"لا نستحق الخسارة، وما حدث غير طبيعي، وحرمنا الاتحاد من خلق الفرص لكن منحناه الأهداف التي منحته الفوز".

وأضاف: "نستقبل أهدافا خيالية وغير طبيعية، ففي مباريات بتروجت والاتحاد السكندري تلقينا الأهداف بشكل غريب كهدف خالد قمر خلال مباراتنا الأخيرة".

وتابع: "أداء وادي دجلة كان مميزًا رغم الخسارة، وخلقنا العديد من الفرص لكن الفريق لم يترجم تلك الفرص لأهداف".

وأوضح، أنه لم يكن يرغب في رحيل عدد من اللاعبين خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وأكمل: "لن أرمي الفوطة، والمهم الأداء يكون جيدًا خلال المباريات، ولن أفقد إيماني باللاعبين".

وأتم مدرب وادي دجلة تصريحاته: "لا يزال لدي قناعة بالقدرة على الفوز أمام أي فريق في الدوري".