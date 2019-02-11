بيونتك يواصل هز الشباك في فوز ميلان على كالياري

استعاد ميلان المركز الرابع بعدما تغلب على ضيفه كالياري، 3 – صفر، في المرحلة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتقى ميلان للمركز الرابع في ترتيب البطولة، المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، في حين توقف رصيد كالياري عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

وجاء الهدف الأول لميلان عبر النيران الصديقة، بعدما سجل لوكا سيبيتيلي مدافع كالياري هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13.

وأضاف البرازيلي الشاب لوكاس باكيتا الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 22، في حين أحرز المهاجم البولندي كريستوف بيونتك الهدف الثالث في الدقيقة 62.