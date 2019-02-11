برشلونة يشعل الليجا بتعادل أمام أتلتيك بيلباو

مباراة اتلتيك بيلباو وبرشلونة

كتب- أحمد البادي

انتهي اللقاء الذي جمع فريقي برشلونة مع مضيفه أتليتك بيلباو بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم بينهما، على ستاد سان ماميس، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإسباني "الليجا"، لتشتعل البطولة بعد تقلص الفارق بين برشلونة وريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي فاز بالأمس على أتلتيكو مدريد.

بدأ اللقاء هادئا نسبيًا من جانب الفريقين حتى الدقيقة العاشرة، حيث ذهبت الكرة إلى جانب يوري بيرتشيتشي لاعب بيلباو الذي بدوره سدد كرة قوية لكنها مرت بجانب العارضة

لتضيع فرصة الهدف الأول.

وفي الدقيقة 17 سدد لسوسايتا لاعب أتليتك بيلباو تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكن تير شتيجن تصدي لها بشكل رائع.

وفي الدقيقة 24 كاد أن يسجل أتليتك بيلباو الهدف الأول بعد لعبة مقصية رائعة من راؤول جارسيا لكن تيرشتيجن أنقذ برشلونة من فرصة هدف مؤكد.

وكاد برشلونة أن يتقدم في أخطر فرص اللقاء بالدقيقة 26 بعد خروج خاطئ من حارس بيلباو، لتصل

الكرة إلى ميسي ، ليسدد الكرة في المرمى الخالي ولكن تتكفل العارضة بإبعادها عن المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني كاد أتليتك بيلباو يسجل أول أهدافه في الدقيقة 65 بعد تسديدة صاروخية مونيان لاعب الفريق إلا أنها مرت بجانب العارضة.

وواصل تيرشتيجن تألقه حينما أنقذ مرماه ببراعة من هدف محقق كاد أن يسجله وليامز مهاجم اتليتك بيلباو في الدقيقة 80، لينقضي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف

بهذه النتيجة يواصل برشلونة تصدره لترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، لكنه قلل الفارق لخمس نقاط عن ريال مدريد الذي يحل وصيفًا برصيد 45 نقطة، فيما ارتفع رصيد أتلتيك بيلباو إلى 26 نقطة بالمركز الـ 14.