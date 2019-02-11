الأهلي: لم يتم إخطارنا رسميًا بتأجيل مباراة بيراميدز

مباراة الاهلي وبيراميدز (أرشيفية)

كتب - محمد اللاهوني

قال العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي ، إن ناديه لم يتم إخطاره رسمياً حتى الآن بتأجيل لقاء الفريق ضد بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري ببطولة

الدوري.

وأضاف العامري في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي طلب استيضاحا من اتحاد الكرة لمسألة تأجيل المباراة وأسبابها كما أكد في

خطابه ولم يمانع التأجيل ولم يصادر على رأي نادي بيراميدز بتأجيل اللقاء.

وأشار إلى أن الأهلي صاحب المباراة ولم يتم إخطاره بالتأجيل موضحاً أن الأهلي يرفض تبديل المباراة بأي لقاء في الدوري أو الكأس أو أي بطولة.