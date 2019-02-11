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قال العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي ، إن ناديه لم يتم إخطاره رسمياً حتى الآن بتأجيل لقاء الفريق ضد بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري ببطولةالدوري.
وأضاف العامري في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي طلب استيضاحا من اتحاد الكرة لمسألة تأجيل المباراة وأسبابها كما أكد في
وأشار إلى أن الأهلي صاحب المباراة ولم يتم إخطاره بالتأجيل موضحاً أن الأهلي يرفض تبديل المباراة بأي لقاء في الدوري أو الكأس أو أي بطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: لم يتم إخطارنا رسميًا بتأجيل مباراة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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