شاهد.. شادي محمد يرد على هجوم تركي آل الشيخ

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رد شادي محمد لاعب الأهلي السابق، على تصريحات تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز الأخيرة، والتي هاجم فيها إدارة القلعة الحمراء.
وقال شادي عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الأهلى كيان كبير وأجيال ورموز صنعت أمجادا وتاريخا يتشرف به الجميعوالتجاوز الغير مقبول كل يوم لن يسمح به أحد".
وأردف: " بصفتى كابتن الأهلي السابق عليك أن تعلم أن الأهلي ومجلس إدارة الأهلي هو الكيان ولا يوجد فارق بينهما".
وتابع "كما أن جماهير الأهلي
وواصل " كان مجلس إدارة الأهلى يحرك السوشيال ميديا وهذا غير صحيح من يحرك بعض الإعلاميين المتواطئين، ويقومون بإقحام اسم الأهلي ولا يستطيعون الاعتراض عليك".
واختتم: "إذا كنت تريد حربا فأهلا بها، وإن أردت الاحترام والهدوء فأنت تعلم الطريق جيداً".
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