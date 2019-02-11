شاهد.. شادي محمد يرد على هجوم تركي آل الشيخ

شادي محمد

كتب - محمد اللاهوني

رد شادي محمد لاعب الأهلي السابق، على تصريحات تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز الأخيرة، والتي هاجم فيها إدارة القلعة الحمراء.

وقال شادي عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الأهلى كيان كبير وأجيال ورموز صنعت أمجادا وتاريخا يتشرف به الجميع

والتجاوز الغير مقبول كل يوم لن يسمح به أحد".

وأردف: " بصفتى كابتن الأهلي السابق عليك أن تعلم أن الأهلي ومجلس إدارة الأهلي هو الكيان ولا يوجد فارق بينهما".

وتابع "كما أن جماهير الأهلي

لا يحركها سوى الانتماء والإخلاص على هذا الصرح، ولن نسمح بالعبث معنا مرة أخرى".

وواصل " كان مجلس إدارة الأهلى يحرك السوشيال ميديا وهذا غير صحيح من يحرك بعض الإعلاميين المتواطئين، ويقومون بإقحام اسم الأهلي ولا يستطيعون الاعتراض عليك".

واختتم: "إذا كنت تريد حربا فأهلا بها، وإن أردت الاحترام والهدوء فأنت تعلم الطريق جيداً".