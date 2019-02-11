التعادل السلبي يحسم مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو في الشوط الأول

كتب- أحمد البادي

انتهي الشوط الأول بين برشلونة مع مضيفه أتليتك بيلباو بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يقام بينهما، على ستاد سان ماميس، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإسباني "الليجا".

بدأ اللقاء هادئا نسبيًا من جانب الفريقين حتى الدقيقة العاشرة، حيث ذهبت الكرة إلى جانب يوري بيرتشيتشي لاعب بيلباو الذي بدوره سدد

كرة قوية لكنها مرت بجانب العارضة لتضيع فرصة الهدف الأول.

وفي الدقيقة 17 سدد لسوسايتا لاعب أتليتك بيلباو تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكن تير شتيجن تصدي لها بشكل رائع.

وفي الدقيقة 24 كاد أن يسجل أتليتك بلباو الهدف الأول بعد

لعبة مقصية رائعة من راؤول جارسيا لكن تيرشتيجن أنقذ برشلونة من فرصة هدف مؤكد.

وكاد برشلونة أن يتقدم في أخطر فرص اللقاء بالدقيقة 26 بعد خروج خاطئ من حارس بيلباو، لتصل الكرة إلى ميسي، ليسدد الكرة في المرمى الخالي ولكن تتكفل العارضة بإبعادها عن المرمى.

ويحتل برشلونة المركز الأول في ترتيب جدول الدوري الاسباني برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.