برشلونة يواصل النزيف بتعادل سلبي مع بيلباو

تعادل برشلونة مع أتلتيك بيلباو بنتيجة (0-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان ماميس، في الجولة 23 من الليجا.



وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريق الكاتالوني إلى النقطة 51 في المركز الأول، فيما يصل أتلتيك بيلباو للمركز الـ 13 مؤقتا برصيد 26 نقطة.



أكمل الفريق الباسكي المباراة بـ 10 لاعبين، بعدما قام الحكم بطرد الظهير أوسكار دي ماركوس بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.



بدأ أصحاب الأرض بضغط هجومي على برشلونة وكان الطرف الأكثر خطوره في الأمتار الأخيرة، في حين ظهر لاعبو الفريق الكاتالوني برتم بطيء.



أهدر يوري بيرشيتش مهاجم بيلباو فرصة افتتاح النتيجة في الدقيقة 12، بعدما أخترق من الجهة اليسرى مستغلا سوء رقابة المدافعين، ولكن أتت كرته بجوار العارضة.



واصل الفريق الباسكي فاعليته على مرمى تير شتيجن، حيث أنقذ الأخير هدف مؤكد لبيلباو من ضربة رأس انقض عليها الحارس الألماني ببراعة لتخرج ركنية في النهاية.



عانى البلوجرانا من سوء في الانتشار وبطء كبير في التحرك خلال أغلب فترات الشوط الاول، سواء من وسط الملعب أو خط الهجوم الذي كان شبه خارج الخدمة.



وصل ليونيل ميسي بأكثر كرات برشلونة خطورة على مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 28، وذلك بتسديدة رائعة ارتطمت بالعارضة، ولكن أعلن الحكم عن وجود حالة تسلل على سميدو.



تحول أداء برشلونة مع انطلاق الشوط الثاني وبات أسرع وأفضل في الثلث الأخير مستفيدا من اقتراب ميسي لمنطقة الجزاء، بعدما ظل على الطرف الأيمن في الشوط الأول.



على الرغم من الاسيطرة والاستحواذ على الكرة من قبل لاعبي البرس، إلا أن الخطورة على المرمى غابت تماما أمام التنظيم الدفاعي لبيلباو، ليقرر فالفيردي الدفع بكارليس ألينيا بدلا من فيدال في الدقيقة 63، كما شارك مونيايين بدلا من سوسايتا في الفريق المضيف.



لجأ فالفيردي في الـ 20 دقيقة الأخيرة لإضافة عنصر هجومي آخر، حيث دفع بعثمان ديمبلي بدلا من فيليب كوتينيو الغير مؤثر في مباراة اليوم.



اعتمد أصحاب الأرض على التأمين الدفاعي مع نهاية اللقاء مع الاستفادة بسرعات ويليامس ومونيايين في الهجمات المرتدة، ولكنها لم تشكل خطورة حقيقة على مرمى تير شتيجن.



عاود تير شتيجن هوايته في الزود عن مرمى البلوجرانا، ومع الدقيقة 82 نجح في التصدى لتسديدة ويليامس داخل منطقة جزاء، قبل أن يخرجها الدولي الألماني بردة فعل يحسد عليها.



ومع الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء بعد لمس الكرة بيده.



المصدر: موقع كورة