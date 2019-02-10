رياضة | غياب يانوفيسكي.. أبرز مشاهد مران الإسماعيلي اليوم الأحد (صور)

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الدوري المصري الممتاز وادي دجلة 1 x

18:00 3 الاتحاد السكندري الدوري الإسباني فالنسيا 0 x

17:15 0 ريال سوسييداد إشبيلية 2 x

19:30 2 إيبار أتلتيك بيلباو 0 x

21:45 0 برشلونة الدوري الإيطالي ساسولو 0 x

19:00 3 يوفنتوس ميلان 3 x

21:30 0 كالياري الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير 3 x

15:30 1 ليستر سيتي مانشستر سيتي 6 x

18:00 0 تشيلسي الدوري الألماني فورتونا دوسلدورف 3 x

19:00 0 شتوتجارت الدوري الفرنسي نيس 0 x

22:00 0 ليون