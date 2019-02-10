رياضة | أهداف مباراة - ميلان 3 × 0 كالياري || الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - ميلان 3 × 0 كالياري || الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
وادي دجلة
1
x
18:00
3
الاتحاد السكندري
فالنسيا
0
x
17:15
0
ريال سوسييداد
إشبيلية
2
x
19:30
2
إيبار
أتلتيك بيلباو
0
x
21:45
0
الدوري الإيطالي
ساسولو
0
x
19:00
3
يوفنتوس
ميلان
3
x
21:30
0
كالياري
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
3
x
15:30
1
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
6
x
18:00
0
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
3
x
19:00
0
شتوتجارت
الدوري الفرنسي
نيس
0
x
22:00
0
ليون