رياضة | خالد مرتجي يتحدث عن مواجهة سيمبا وهدف الأهلي في التتويج باللقب الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد مرتجي يتحدث عن مواجهة سيمبا وهدف الأهلي في التتويج باللقب الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا، أن الفريق يستهدف تحقيق الفوز على سيمبا التنزاني في لقاء الفريقين يوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي.

وقال "مرتجي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " رحلة تنزانيا كانت شاقة وتوقيتها صعب، ولكننا اعتادنا على المشقة في رحلاتنا إلي إفريقيا".

وأضاف: " كان هناك استقبال محترم من سفير مصر في تنزانيا وأعضاء السفارة المصرية ولم يبخلوا عن أي دعم للفريق، وهذا ما اعتادنا عليه من الخارجية المصرية من تقديم الدعم والمساندة للأهلي في أي دولة إفريقية".

وواصل: " نستهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل لدور الـ8، وجميع اللاعبين في حالة تركيز عالية من أجل تحقيق هذا الهدف".

وأردف: " نتيجة مباراة الذهاب أمام سيمبا والتي انتهت بفوزنا بخماسية نظيفة، لن تؤثر على أداء الفريق في لقاء الإياب، خاصة وأن الفريق التنزاني يضم مجموعة جيدة من اللاعبين كما أن الفريق يلعب جيدًا على أرضه، ولكننا سوف نسعي للفوز باللقاء".

واستطرد: " بطولة إفريقيا غالية علينا كأهلاوية ولم نعتاد الابتعاد كل هذه السنوات عن اللقب الإفريقي، والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وصلنا في العامين الماضيين للنهائي الإفريقي، ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأكد في ختام تصريحاته أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لم تبخل عن دعم النادي وإبرام صفقات مميزة للفريق في الميركاتو الشتوي، متمنيًا أن يجني الفريق ثمارها خلال الفترة القادمة.