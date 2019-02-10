رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 10-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 10-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ريال مدريد مساء أمس السبت في الفوز على أتلتيكو مدريد بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وبالفوز على أتلتيكو مدريد، أصبح فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط عن المتصدر برشلونة.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد اليوم

*إيسكو يغيب عن مواجهة أياكس الهولندي

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن مدة غياب النجم الشاب فرانشيسكو إيسكو عن ناديه ريال مدريد، بعد الإعلان عن معاناته من ألم في الظهر والعنق.

وكان قد شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في بطولة الليجا غياب فرانشيسكو إيسكو، وذلك بعد شعوره بألم كبير في ظهره حسب ما أكد مدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري في المؤتمر الصحفي للمباراة.

وأكد النادي الملكي ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه الألكتروني الرسمي، على أن الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب من قبل الجهاز الطبي، أظهر أن الدولي الإسباني فرانشيسكو إيسكو، يعاني من ألام حادة في الظهر والعنق.

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن من المتوقع أن يغيب فرانشيسكو إيسكو عن نادي ريال مدريد الإسباني في مواجهة نادي أياكس أمستردام الهولندي بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ومشاركته ضد جيرونا في الليجا محل شك.

*كورتوا يعلق على إهانات فريقه السابق في مباراة أتلتيكو

علق العملاق البلجيكي تيبو كورتوا حارس نادي ريال مدريد، على إهانات جماهير فريقه السابق أتلتيكو مدريد له، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري الإسباني.

وترى جماهير أتلتيكو مدريد الإسباني أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كلاعب خائن، لأنه انتقل إلى الريال خلال السوق الصيفية للموسم الجاري قادما من تشيلسي الإنجليزي، لذا قام بعض المشجعين بإهانته على هامش مباراة “الديربي” بين الفريقين.

وتحدث تيبو كورتوا في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً: “لقد لعبت لمدة 3 سنوات في أتلتيكو مدريد ولدي لهم كل الأحترام، والناس يحترمونني ومشجعو أتليتكو الذين التقيت بهم في الشارع تمنوا لي الأفضل”.

وأضاف: “ما حدث هو أن هذا دريبي لذا فهو من نوع مختلف”، وبشأن حظوظ ريال مدريد في حصد بطولة الليجا بعد الارتقاء إلى المركز الثاني: “نحن نشعر بأننا جيدون للغاية ومن المهم الفوز ضد المنافسين المباشرين مثلما فعلنا ضد أتلتيكو مدريد ، وعلينا أن نقاتل حتى أخر مباراة ولكن هذا الشهر سيكون حاسماً”.

و فاز نادي ريال مدريد أمس السبت، ضد نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الدرجة الأولى الإسباني.

*لاعب برشلونة السابق على رادار ريال مدريد

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

ويفاوض ريال مدريد نيمار في محاولة لإقناعه بالإنضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل على اعتبار أنه في مستوى كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكشف "فوكس سبورتس" عن أنه في حال فشل صفقة نيمار ستتوجه إدارة ريال مدريد صوب نجم أتليتكو مدريد أنطوان جريزمان أو كوتينيو نجم برشلونة الإسباني.

*مدريد مهدد بفقدان نجمه 10 مباريات

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني، مهدد بالإيقاف 10 مباريات من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب الطريقة التي احتفل بها في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن الحركة التي قام بها بيل يمكن اعتبارها غير أخلاقية، ومهينة في إسبانيا.

وأثار بيل جدلاً واسعاً بسبب غرابة الطريقة التي احتفل بها بتسجيله هدف فريقه الثالث، إذ توجه اللاعب نحو جماهير أتلتيكو، و قام بوضع يده اليمنى على يده اليسرى، الأمر الذي اعتبرته " استفزازاً".

ومن جانبها قالت صحيفة "آس" المدريدية، إن لوائح الاتحاد الإسباني تمنع أي لاعب من الإحتفال بطريقة مستفزة، وفي حال أعادت لجنة المنافسة في الاتحاد مراجعة اللقطة واعتبرتها مستفزة، فيمكنها آنذاك توقيف غاريث لمدة قد تصل إلى 10 مباريات.

*حارس ريال مدريد يحدد وجهته المقبلة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن كيلور نافاس حارس مرمي فريق ريال مدريد أقترب من الرحيل عن الملكي في الصيف المقبل.

وذكر موقع "الدون بالون" الإسباني، أن الدوري الإنجليزي سيكون وجهة حارس الريال كيلور نافاس عقب رحيله عن ريال مدريد في الصيف.

واضاف الموقع، أن سولاري المدير الفني للفريق أصبح يعتمد بشكل أساسي على البلجيكي كورتوا وهو ما دفع نافاس في الرحيل بحثا عن فرصة المشاركة الاساسية.

وتابع الموقع، أن رافا بينيتيز مدرب فريق نيوكاسل الإنجليزي طلب التعاقد مع كيلور نافاس، حيث رفع طلبه لإدارة النادي بضرورة التعاقد مع اللاعب وفتح الخزائن لتعزيز الصفوف.