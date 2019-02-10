رياضة | أول رد فعل من إدارة تشيلسي بعد الخسارة الكارثية أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من إدارة تشيلسي بعد الخسارة الكارثية أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي مسئولو نادي تشيلسي الإنجليزي إقالة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، خلال الساعات القليلة القادمة بعد خسارة الفريق ضد نادي مانشستر سيتي بسداسية.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة الميل، إلى أن تشيلسي سيعلن رحيل ساري عن تدريب الفريق في الساعات المقبلة، وأن مسئولي البلوز غاضبون بسبب أداء الفريق هذا الموسم.

وخسر نادي تشيلسي أمام مانشستر سيتي، بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد.

ويقدم البلوز هذا الموسم أداء سيئا مع الإيطالي ساري، والذي تولي مهمة تدريب الفريق في بداية الموسم الحالي، بعد رحيل انطونيو كونتي عن قيادة تشيلسي.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.