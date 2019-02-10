رياضة | رقم مميز يحققه رونالدو في الكالتشيو الإيطالي

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حقق فريق يوفنتوس فوزاً مستحقاً على ساسولو بثلاثية نظيفة وذلك مساء اليوم الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الايطالي.

وجاءت ثلاثية يوفنتوس في شباك ساسولو عن طريق كلاً من؛ سامي خضيرة وكريستيانو رونالدو وإيمري كان في الدقائق التالية على التوالي 23 و70 و86.

وأصبح النجم البرتغالي ‏كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في 9 مباريات على التوالي خارج ملعب اليوفي في الدوري الايطالي.

بينما يتصدر كريستيانو رونالدو صدارة قائمة هدافي الكالتشيو الايطالي برصيد 18 نقطة ويأتي خلفه دوفان زاباتا في المركز الثاني برصيد 16.

ويحتل فريق يوفنتوس حالياً المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري الايطالي 63 نقطة بينما ساسولو في المركز الحادي عشر برصيد 30.

وسيلتقي فريق يوفنتوس مع فروزينوني كالتشيو يوم الجمعة المقبلة وذلك في الجولة الرابعة والعشرين مسابقة الدوري الايطالي.