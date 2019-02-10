انت الان تتابع تفاصيل خبر يوفنتوس يُغرد خارج السرب.. ورونالدو هدّافاً للكالتشيو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 11:30 مساءً - وسع نادي يوفنتوس فارق النقاط بينه وبين أقرب مُطارديه على قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه ساسولو، بثلاثية نظيفة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من المسابقة المحلية.

أحرز أهداف فريق "السيدة العجوز"، كل من: الألماني سامي خضيرة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والألماني ذي الأصول التركية إيمري تشان، في الدقائق الـ23 و70 و86.

وعزز رونالدو موقعه في صدارة هدّافي الكالتشيو هذا الموسم بـ18 هدفاً، متفوقاً بهدفين اثنين على فابيو كوالياريلا والكولومبي دوفان زاباتا.

بهذا الفوز رفع "البيانكونيري" رصيده إلى 63 نقطة، بفارق 11 نقطة عن نابولي، في حين تجمّد رصيد ساسولو عند 30 نقطة بالمركز الحادي عشر.

يُذكر أن المباراة شهدت واقعة اقتحام أحد المشجعين لأرضية الميدان، وتحديداً في الدقيقة الـ58، من أجل احتضان "الدون" البرتغالي ومعانقته، قبل أن يتدخل رجال الأمن للحاق بالمشجع لإخراجه من فوق "المستطيل الأخضر".