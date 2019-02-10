شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يلامس عنان السماء ويصعد لصدارة هدافي الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمكن الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في قياده فريقه مانشستر سيتي للفوز على تشيلسي بستة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الأحد على ملعب إستاد الاتحاد لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح أجويرو في تسجيل ثلاثة اهداف " هاتريك " جاءت في الدقائق الثالثة عر والاسعة عشر والسادسة والخمسين في ركلة جزاء لينجح اجويرو في تسجيل الهاتريك رقم 11 له في البريمرليج ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل بإسم الآن شيرر أسطورة الدوري الانجليزي الممتاز والذي لعب لبلاكبيرون روفرز ونيوكاسل يونايتد من قبل.

ونجح أجويرو في دخول تاريخ فريقه مانشستر سيتي بل وحفر إسمه بحروف من ذهب بعدما أصبح الهداف التاريخي للسيتزينز بعد أن رفعه رصيده التهديفي إلى 160 هدف بفارق هدفين عن الثنائي المعتزل تومي جونسون وإريك بوك.

وكان أجويرو قد أضاع فرصة سهلة للغاية في الدقيقة الثامنة جعلت جوارديولا يخرج عن شعوره قبل أن يصحح النجم الأرجنتيني الأوضاع ولعب دور البطولة في الحفلة السماوية التي أقامها فريقه امام تشيلسي على ملعب الأتحاد ويسجل هاتريك.

وبثلاثيته في مرمى تشيلسي نجح أجويرو في الوصول لصدارة ترتيب هدافي الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد سبعة عشر هدفاً مناصفةً مع الدولي المصري محمد صلاع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول كما جعل فريقه السيتزينز يتصدر الدوري بفارق ثلاثة نقاط عن الريدز ولهم مباراة أقل.