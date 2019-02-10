شكرا لقرائتكم خبر عن فورتونا دوسلدورف يسحق شتوتجارت في البوندزليجا والان مع التفاصيل
وسجل أهداف اللقاء المهاجم ذو الأصول التركية كينان كرامان (34) ولاعب الوسط أوليفير فينك (49) والمهاجم البلجيكي بينيتو رامان (85).
وشهد اللقاء حالة طرد لمهاجم شتوتجارت، الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة (90+3).وبهذا الفوز، رفع دوسلدورف رصيده من النقاط إلى 25 في المركز 12، فيما تجمد رصيد شتوتجارت عند 15 نقطة في المركز 16.
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