شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على تشيلسي والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز مانشستر سيتي على تشيلسي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

سجل سداسية مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو "هاتريك"، رحيم سترلينج "هدفين"، وجوندوجان "هدف"، ليرفع السيتي رصيده لـ65 نقطة ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقًا بفارق الأهداف عن ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على تشيلسي:- 1- مانشستر سيتي: 65 نقطة 2- ليفربول: 65 نقطة 3- توتنهام: 60 نقطة 4- مانشستر يونايتد: 51 نقطة 5- أرسنال: 50 نقطة 6- تشيلسي: 50 نقطة 7- وولفرهامبتون: 38 نقطة 8- واتفورد: 37 نقطة 9- إيفرتون: 33 نقطة 10- وست هام: 33 نقطة 11- بورنموث: 33 نقطة 12- ليستر سيتي: 32 نقطة 13- كريستال بالاس: 27 نقطة 14- برايتون: 27 نقطة 15- بيرنلي: 27 نقطة 16- كارديف: 25 نقطة 17- نيوكاسل يونايتد: 24 نقطة 18- ساوثهامبتون: 24 نقطة 19- فولهام: 17 نقطة 20- هدرسفيلد: 11 نقطة

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