شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يفلت من كمين إيبار بالليجا والان مع التفاصيل

رفض إشبيلية تجرع خسارته الثانية على التوالي، في الليجا، بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد أمام ضيفه إيبار، للتعادل (2-2)، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ23.

الخليج 365-

وعلى ملعبه (رامون سانشيز بيثخوان)، وجد الفريق الأندلسي نفسه متأخرا، منذ الدقيقة 22، بهدف حمل توقيع التشيلي فابيان أوريانا.

وفاجأ الضيوف القادمون من إقليم الباسك الجميع، بإضافة هدف ثان في الدقيقة 63، عن طريق تشارلز دياز.

وزادت متاعب إشبيلية، بعد أن وجد نفسه منقوصا من لاعب، عقب طرد الأرجنتيني إيفر بانيجا، ببطاقة صفراء ثانية.



إلا أن هذا لم يمنع إشبيلية من تعديل النتيجة، عبر المهاجم الفرنسي، وسام بن يدر، في الدقيقة 88، ثم بابلو سارابيا في الدقيقة 92.

وبذلك، أصبح لدى الفريق الأندلسي 37 نقطة، في المركز الرابع بالليجا، بينما رفع إيبار رصيده إلى 30 نقطة، في المركز العاشر.

