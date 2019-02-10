انت الان تتابع مدرب تشيلسي يرفض مصافحة بيب جوارديولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

رفض ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، مصافحة بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عقب خسارة البلوز أمام السيتي بسداسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي. وظهر الغضب الشديد على المدرب الإيطالي، حينما رفض مصافحة بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتى، وأدار ظهره متجهًا إلى غرفة خلع الملابس، وتدخل معاونه الإيطالي زولا، في الحال حرصًا على احتواء الأمر بمصافحة جوارديولا الذى تفاجأ بما فعله ماوريسيو سارى.

واكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سجل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو ثلاثية رفع بها رصيده إلى 17 هدفًا متساويًا مع محمد صلاح نجم ليفربول