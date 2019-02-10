لماذا لا يرد مجلس الخطيب فلوس تركي آل شيخ وهداياه؟

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بعد إعلان مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الطارئ أمس مقاطعة البطولة العربية بسبب إساءات رئيس الاتحاد العربي، لماذا لا يرد المجلس اعتباره، ويرد تبرعات وهدايا تركي آل الشيخ؟

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم، بسبب الإساءات المتكررة من تركي آل الشيخ، الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم، بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضائه وجماهيره. وجاء القرار بعد اجتماع المجلس الطارئ الذي دعا إليه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، أمس السبت، لمناقشة انتهاك اللوائح، الذي جرى في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية يوم الأربعاء الماضي للرد على التجاوزات، وتضمن حزمة من القرارات، كان من ضمنها قرار مقاطعة المشاركة في البطولة العربية.

مفاجأة قرار مجلس إدارة الأهلي كان مفاجئًا بالنسبة لعديد من الجماهير الحمراء، في ظل أن محمود الخطيب ومجلسه منذ بداية الخلاف الذي نشب بينهم وتركي آل الشيخ، لم يرد على الرئيس الشرفي السابق للأهلي بالرغم من اتهامه لهم بأنهم عصابة -على حد قوله- وأنهم تلقوا دعمًا ماديًّا كبيرًا، بخلاف ما أثير عن منحه

مفاجأة قرار مجلس إدارة الأهلي كان مفاجئًا بالنسبة لعديد من الجماهير الحمراء، في ظل أن محمود الخطيب ومجلسه منذ بداية الخلاف الذي نشب بينهم وتركي آل الشيخ، لم يرد على الرئيس الشرفي السابق للأهلي بالرغم من اتهامه لهم بأنهم عصابة -على حد قوله- وأنهم تلقوا دعمًا ماديًّا كبيرًا، بخلاف ما أثير عن منحه أعضاء المجلس هدايا، تردد أن جزءًا منها ساعات روليكس. إشادة ودعم وخلاف إشادة ودعم وخلاف وبالنظر إلى تسلسل الأحداث حتى الوصول إلى الخلاف بين محمود الخطيب ومجلس إدارته وتركي آل الشيخ، الذي بدأ بعقد مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن منح الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ وتأكيد أنه شخصية محبة وعاشقة للأهلي، ودَعًمَ النادي ماديًا بشكل غير مسبوق، حتى الوصول إلى قرار بمقاطعة البطولة العربية لكرة القدم، ورفض المشاركة فيها، بعد أن شارك الفريق الأول لكرة القدم في البطولة في نسختها الأخيرة، وخرج على يد فريق الوصل الإماراتي من دور الـ16 للبطولة، وقتها طالبت الجماهير مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدم الاستمرار في بطولة تقام تحت إشراف رئيس الاتحاد العربي، ولم تستجب إدارة الأهلي للمطالب، حتى ودَّع الأهلي البطولة العربية من دور الـ16 على يد الوصل الإماراتي في شهر نوفمبر الماضي، واستمر الخلاف بين مجلس الأهلي وتركي آل الشيخ. Advertisements - لماذا تأخر الرد؟ - لماذا تأخر الرد؟ هل انتهت الأزمة بإعلان الأهلى مقاطعة المشاركة في البطولة العربية؟ ولماذا تأخَّر رد الفعل حتى هذه اللحظة بعدما شارك الفريق في البطولة العربية، وخرج منها بشكل مهين، بجانب أن مشاركة الفريق في هذه البطولة أثرت سلبًا على فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعرض أكثر من لاعب للإصابة وودَّع البطولة؟ - رد اعتبار - رد اعتبار هل قرار مجلس إدارة الأهلي مقاطعة البطولة العربية وعدم المشاركة فيها، هو بداية رد الاعتبار من وجهة نظر المجلس، إذن ما موقف الإدارة من التبرعات التي دعم بها تركي آل شيخ الخطيب وقائمته قبل الانتخابات -المعلن قيمتها حسب ما نشره رئيس الاتحاد العربي 6 ملايين جنيه- بخلاف 261 مليون جنيه، تم التبرع بها خلال 5 أشهر قبل إعلان الخلاف بين الطرفين، والهدايا التي تحدث عنها البعض والرواية الأشهر لها الساعات (الروليكس)، التي أعلن مسؤولو الأهلي أنها موجودة في خزانة النادي. - نصيحة أبو تريكة - نصيحة أبو تريكة محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي، وجَّه نصيحة إلى مجلس الأهلي بفتح حساب بنكي لرد كل المبالغ، التي قدَّمها رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس النادي الشرفي السابق تركي آل الشيخ. ونشر أبو تريكة عدة تغريدات في مايو الماضي، جاء فيها: «الأهلي فوق الجميع، أتمنى من مجلس إدارة نادينا الموقر أن تفتح لنا نحن مشجعي النادي ومحبيه حسابًا بنكيًا لرد كل المبالغ التي قدمها معالي رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة». وأكمل قائلًا: «لنسهم معًا في محو الحزن والألم الذي أصابنا جميعا جراء الأمور الأخيرة، ومن هنا أعلن تنازلي عن جميع مستحقاتي القديمة لدى النادي على أن توضع في هذا الحساب». وأضاف: «وكلمة أخيرة لمعالي الوزير نعلم أنك تحب الأهلي، ولكنك أخطأت في حقه، من يحب الأهلي يعطي ويبذل كل نفيس في سبيل رفعته، ولا ينتظر المقابل هكذا تعلمنا في مدرسة الأهلي». وأتم: «وكلمة لمجلس إدارة نادينا الكبير، أعلم أنكم تحبون وتعشقون الأهلي، فيكم من هم أساطير لهذا النادي، وسيبقون أساطيره، وفيكم من تربى وكبر في هذا النادي، نشعر بحزن وألم لا أعرف كيف تزيلوه من قلوبنا وصدورنا، سامحوني لا أملك سوى هذه الكلمات أكتبها على الملأ، لأنني ليس بينكم، ضعوا الأهلي فوقكم» الأهلي فوق الجميع.

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